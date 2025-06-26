إعلان

ضبط ترسانة سلاح ومخدرات وتنفيذ 85 ألف حكم في 24 ساعة

02:56 م الخميس 26 يونيو 2025

حملات أمنية - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

شنّت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية موسعة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 229 قطعة سلاح ناري بحوزة 157 متهمًا.

نجحت الحملة في تنفيذ 85,701 حكم قضائي متنوع على الهاربين والخارجين عن القانون.

كما تم ضبط 354 قضية مخدرات، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة بمختلف المحافظات.

ألقت الشرطة القبض على 9 متهمين هاربين من أحكام قضائية.

كما تم ضبط 21 متهمًا في قضايا بلطجة وترويع المواطنين.

ضبطت الحملات 283 دراجة نارية مخالفة دون تراخيص قانونية.

سجلت الأجهزة الأمنية 23,017 مخالفة مرورية متنوعة في حملات شاملة.

خضع 57 سائقًا للفحص على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وتبين تعاطي 8 منهم.

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية وضبط المخالفات وفرض الانضباط الأمني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حملات امنية مخدرات مديريات الأمن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الطريق إلى البرلمان.. د. بهاء أبو شقة يتحدث عن تعديل قانون الانتخابات ومفاجأة عن قانون المخدرات والإيجار القديم
اشتعال ميكروباص إثر تصادم أعلى محور 26 يوليو - فيديو وصور
5 أيام حمائم.. كيف انتهت حرب إيران وإسرائيل بـ"شكرًا لحسن تعاونكم معنا"؟