ضبط ترسانة سلاح ومخدرات وتنفيذ 85 ألف حكم في 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

شنّت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية موسعة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 229 قطعة سلاح ناري بحوزة 157 متهمًا.

نجحت الحملة في تنفيذ 85,701 حكم قضائي متنوع على الهاربين والخارجين عن القانون.

كما تم ضبط 354 قضية مخدرات، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة بمختلف المحافظات.

ألقت الشرطة القبض على 9 متهمين هاربين من أحكام قضائية.

كما تم ضبط 21 متهمًا في قضايا بلطجة وترويع المواطنين.

ضبطت الحملات 283 دراجة نارية مخالفة دون تراخيص قانونية.

سجلت الأجهزة الأمنية 23,017 مخالفة مرورية متنوعة في حملات شاملة.

خضع 57 سائقًا للفحص على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وتبين تعاطي 8 منهم.

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية وضبط المخالفات وفرض الانضباط الأمني.