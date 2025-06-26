كتب- أحمد عادل:

جريمة مأساوية شهدتها منطقة العمرانية، بعدما عُثر على جثماني الطفلين "أدهم" و"نوح" وقد فارقا الحياة داخل شقتهما بعد حفلة تعذيب تعرضا إليها وفق تقرير الطب الشرعي.

أقوال والد الطفلين أمام الأجهزة الأمنية، تطرقت إلى أن الخلافات الأسرية بينه وبين زوجته قد تدفعها لتعذيب الطفلين، خاصة عقب اختفائها وهروبها من المنزل في ظروف غامضة.

وتحدث الزوج صاحب الـ 29 عامًا، قائلًا؛ إن مشادة كلامية عادية نشبت بينه وبين زوجته يوم الواقعة بسبب ضغوط الحياة، لكنه لم يعر الأمر اهتمامًا وذهب إلى عمله، وعند عودته إلى المنزل فوجئ بنجله الأكبر "أدهم" مُسجى في طرقة الشقة وبجانبه شقيقه الأصغر "نوح".

فزع الأب من المشهد، وحاول إفاقة نجليه، إلا أنه تأكد من وفاتهما، وبفحص جثمانيهما وجد بهما آثار تكبيل في الأيدي وتعذيب في أنحاء متفرقة من الجسد.

ظن العامل في البداية أن من مرتكب الجريمة سارق أو معتدٍ، وبالبحث عن زوجته داخل الشقة لم يجد لها أي أثر، وعلم أنها جمعت متعلقاتها وهربت من المنزل.

على الفور أبلغ والد الضحايا الأجهزة الأمنية، وبالانتقال والفحص تبين عدم وجود أي آثار لاقتحام الشقة أو سرقة متعلقات، وأشارت التحريات الأولية إلى أن الأم هي من ارتكبت الجريمة، بدافع الانتقام من زوجها إثر خلافات زوجية.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها للبحث عن المتهمة الهاربة لضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.