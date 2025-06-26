طالب يطعن زميله في الشارع بسبب "ماتش كورة" بمنطقة باب الشعرية

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة اعتداء طالب على زميله باستخدام سلاح أبيض في منطقة باب الشعرية بالقاهرة.

تبين من الفحص نشوب مشادة كلامية بين طالبين بسبب خلاف على لعب كرة القدم، تطورت إلى مشاجرة بينهما.

أقدم أحد الطالبين، ويقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر، على التعدي على زميله باستخدام سلاح أبيض.

أسفرت الواقعة عن إصابة الطالب الآخر بجروح قطعية، وتم نقله لتلقي الإسعافات اللازمة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، وأضاف بتخلصه من السلاح المستخدم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.