كتب- صابر المحلاوي:

تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها في البلاغ المقدم من الإعلامية مها الصغير ضد طليقها الفنان أحمد السقا، والذي تتهمه فيه بالتعدي عليها بالضرب والسب، إلى جانب اتهام سائقها له بالاعتداء عليه أثناء الواقعة.

وطلبت النيابة، تحريات المباحث الجنائية حول ملابسات البلاغ، وطلبت تفريغ كاميرات المراقبة داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر، للوقوف على حقيقة ما نسبه الشاكيان إلى الفنان.

ووفقًا لما جاء في المحضر المحرر بقسم شرطة أول أكتوبر، ذكرت الإعلامية مها الصغير وسائقها "م. ر" أن السقا طاردهما بسيارته أثناء دخولهما إلى الكمبوند، وقطع عليهما الطريق بشكل مفاجئ، ما دفع السائق لمحاولة تفادي التصادم ومتابعة السير.

وأضاف البلاغ أن الفنان عاد مرة أخرى، وتعدى على مها الصغير بالضرب والسب، وعندما حاول السائق التدخل، تعرض هو الآخر للضرب من قِبل السقا، على حد أقواله.

وتباشر النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحريات وتفريغ الكاميرات.