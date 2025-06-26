كتب - علاء عمران:

كشفت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، عن نشاط عنصر جنائي خطير قام بتحويل شقة سكنية بمحافظة القليوبية إلى معمل سري لتصنيع وخلط المواد المخدرة.

وأوضحت التحريات أن المتهم كان بصدد تجهيز كميات كبيرة من المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع مخدر "الميفدرون"، تمهيدًا لترويجها على نطاق واسع.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم داخل الشقة، وعُثر بحوزته على "53 كجم من مخدر الميفدرون، أدوات وأجهزة ومواد كيميائية مخصصة للخلط والتصنيع، مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية

وقدّرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 4 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.