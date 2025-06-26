مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق نار مع الأمن بسوهاج

كتب - علاء عمران:

كشفت معلومات وتحريات قطاعي مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة والأمن العام، عن نشاط بؤر إجرامية شديدة الخطورة بمحافظة سوهاج.

وبينت التحريات تورط البؤرة الإجرامية في محاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيدًا لترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت قوات الأمن تلك البؤر بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة، سبق الحكم عليهما بالسجن المؤبد والسجن في قضايا إطلاق أعيرة نارية، ومخدرات، وسرقة بالإكراه.

كما تم ضبط باقي عناصر البؤر، وبحوزتهم 9 كجم من مخدري الحشيش والشابو، إضافة إلى 103 قطعة سلاح ناري تشمل: "3 بنادق آلية، 81 بندقية خرطوش، 15 فرد خرطوش، 4 طبنجات

وقدرت القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بأكثر من 11 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.