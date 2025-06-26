شك الأخ يكشف المستور.. حكاية زوجة حملت جثة زوجها من الهرم إلى دسوق

كتب- صابر المحلاوي:

لم يهدأ قلب عامل بعد موت شقيقه، رغم مرور 10 أشهر على دفنه، فقد ظلّ الشك ينهش قلبه كل ليلة لعدم اقتناعه برواية "الوفاة الطبيعية"، فلم تهدأ روحه إلا عندما أصرّ على فتح القبر من جديد -عقب إبلاغ الجهات المعنية- وكانت المفاجأة "قرص غلال" أنهى حياة شقيقه.

أجهزة الأمن بالجيزة كشفت بدورها تفاصيل وفاة المجني عليه، استنادًا على تقرير الطب الشرعي الذي أكد أن "قرص غلال" سام هو القاتل، لتتحول الواقعة إلى جريمة بعد 10 أشهر من دفن الضحية.

التحقيقات بدأت حينما تلقت النيابة العامة بلاغًا من شقيق المتوفى، اتهم فيه زوجة شقيقه بالتورط في وفاته، بعدما ظهرت عليها علامات الريبة منذ اليوم الأول للوفاة، حيث حضرت إلى قريتهم في دسوق بكفر الشيخ عام 2024، تحمل جثمان زوجها وتخبرهم أنه توفي بشكل طبيعي داخل شقته بمنطقة الهرم.

العائلة تقبّلت الرواية حينها، وتم دفنه بهدوء، لكن شيئًا ما ظلّ يؤرق شقيقه، خاصة بعد توالي الروايات المتناقضة عن سبب الوفاة، وظهور تصرفات غريبة من الزوجة دفعته لإعادة فتح الملف من جديد.

بناءً على قرار النيابة، جرى استخراج الجثمان، وبعد فحص الطب الشرعي، جاءت الصدمة "الوفاة لم تكن طبيعية كما زُعم، بل نتيجة تناول مادة سامة تعرف باسم "قرص الغلال"، أحد أخطر أنواع السموم القاتلة".

بتأكيد نتيجة تقرير الطب الشرعي، تحرك النقيب أحمد عبادة، معاون مباحث الهرم، وتمكن من القبض على الزوجة المشتبه بها، واصطحابها إلى ديوان القسم للتحقيق معها.

وتواصل المباحث تحت إشراف اللواء عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، الاستماع لأقوال الشهود، وجمع التحريات حول علاقات المجني عليه، ودوافع الزوجة، تمهيدًا لكشف ملابسات الجريمة بالكامل، بينما تولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهمة.