إعلان

شك الأخ يكشف المستور.. حكاية زوجة حملت جثة زوجها من الهرم إلى دسوق

12:34 م الخميس 26 يونيو 2025

جثة ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:
لم يهدأ قلب عامل بعد موت شقيقه، رغم مرور 10 أشهر على دفنه، فقد ظلّ الشك ينهش قلبه كل ليلة لعدم اقتناعه برواية "الوفاة الطبيعية"، فلم تهدأ روحه إلا عندما أصرّ على فتح القبر من جديد -عقب إبلاغ الجهات المعنية- وكانت المفاجأة "قرص غلال" أنهى حياة شقيقه.
أجهزة الأمن بالجيزة كشفت بدورها تفاصيل وفاة المجني عليه، استنادًا على تقرير الطب الشرعي الذي أكد أن "قرص غلال" سام هو القاتل، لتتحول الواقعة إلى جريمة بعد 10 أشهر من دفن الضحية.
التحقيقات بدأت حينما تلقت النيابة العامة بلاغًا من شقيق المتوفى، اتهم فيه زوجة شقيقه بالتورط في وفاته، بعدما ظهرت عليها علامات الريبة منذ اليوم الأول للوفاة، حيث حضرت إلى قريتهم في دسوق بكفر الشيخ عام 2024، تحمل جثمان زوجها وتخبرهم أنه توفي بشكل طبيعي داخل شقته بمنطقة الهرم.
العائلة تقبّلت الرواية حينها، وتم دفنه بهدوء، لكن شيئًا ما ظلّ يؤرق شقيقه، خاصة بعد توالي الروايات المتناقضة عن سبب الوفاة، وظهور تصرفات غريبة من الزوجة دفعته لإعادة فتح الملف من جديد.
بناءً على قرار النيابة، جرى استخراج الجثمان، وبعد فحص الطب الشرعي، جاءت الصدمة "الوفاة لم تكن طبيعية كما زُعم، بل نتيجة تناول مادة سامة تعرف باسم "قرص الغلال"، أحد أخطر أنواع السموم القاتلة".
بتأكيد نتيجة تقرير الطب الشرعي، تحرك النقيب أحمد عبادة، معاون مباحث الهرم، وتمكن من القبض على الزوجة المشتبه بها، واصطحابها إلى ديوان القسم للتحقيق معها.
وتواصل المباحث تحت إشراف اللواء عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، الاستماع لأقوال الشهود، وجمع التحريات حول علاقات المجني عليه، ودوافع الزوجة، تمهيدًا لكشف ملابسات الجريمة بالكامل، بينما تولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهرم جثة أجهزة الأمن بالجيزة الطب الشرعي قرص غلال جريمة قتل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الطريق إلى البرلمان.. د. بهاء أبو شقة يتحدث عن تعديل قانون الانتخابات ومفاجأة عن قانون المخدرات والإيجار القديم
اشتعال ميكروباص إثر تصادم أعلى محور 26 يوليو - فيديو وصور
5 أيام حمائم.. كيف انتهت حرب إيران وإسرائيل بـ"شكرًا لحسن تعاونكم معنا"؟