المرور يضبط 49 ألف مخالفة في 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور جهودها المكثفة بالتنسيق مع إدارات المرور في مختلف مديريات الأمن، من خلال تنفيذ حملات مرورية شاملة لتحقيق الانضباط على الطرق والحد من الحوادث.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 49,922 مخالفة مرورية متنوعة، شملت: 39541 مخالفة تجاوز السرعة، 872 مخالفة سير بدون تراخيص، 574 مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة، 24 دراجة نارية مخالفة، 15 مخالفة لشروط التراخيص، 5 مخالفات موقف عشوائي.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، فيما أكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات لتحقيق الانضباط المروري والسيطرة على الحركة بالشوارع والمحاور الرئيسية.