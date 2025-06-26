5 مسلحين يتبادلون إطلاق النار فوق كوبري شبرا الخيمة

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله 3 أشخاص وهم يطلقون أعيرة نارية بشكل عشوائي أعلى أحد الكباري بمحافظة القليوبية.

وبالفحص، تبين أن الأجهزة الأمنية لم تتلقَّ أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن التحقيقات أثبتت أن الواقعة تعود إلى يوم 17 من الشهر الجاري، عندما نشبت مشاجرة بين طرفين، الطرف الأول مكوّن من شخصين، والطرف الثاني مكوّن من 3 أشخاص، وهم من العناصر الإجرامية ومقيمون بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

وخلال المشاجرة، تبادل الطرفان إطلاق الأعيرة النارية ثم لاذوا بالفرار من موقع الحادث. وبعد تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط جميع أطراف المشاجرة.

وعُثر بحوزتهم على 4 أسلحة نارية محلية الصنع تم استخدامها في الواقعة، إلى جانب كمية من مخدر الهيروين كانت معدّة لغرض الاتجار. وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكاب الواقعة كما ورد في مقطع الفيديو المتداول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.