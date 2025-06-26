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تصادم مرعب يودي بحياة راكب حرقًا ويصيب 5 على محور 26 يوليو |صور وفيديو

12:03 م الخميس 26 يونيو 2025
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كتب - علاء عمران:

شهد أعلى محور 26 يوليو في الاتجاه المؤدي إلى مدينة 6 أكتوبر حادث تصادم مروع بين 3 سيارات، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين بجروح متفرقة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة إخطارًا بوقوع الحادث، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى الموقع فورًا، وتبين من المعاينة الأولية تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي وثالثة سوزوكي.

وأدى التصادم إلى اشتعال النيران داخل سيارة الميكروباص، ما أسفر عن مصرع أحد الركاب حرقًا، بينما نُقل المصابون إلى مستشفى في الشيخ زايد لتلقي العلاج اللازم.

وباشرت أجهزة الأمن، تحت إشراف رجال المباحث، إجراء التحريات الموسعة لكشف ملابسات الواقعة، مع الاستماع لأقوال شهود العيان وفحص كاميرات المراقبة المحيطة لتحديد أسباب الحادث والمسؤوليات بدقة.

ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحادث.

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اشتعال سيارة ملاكي حادث تصادم محور 26 يوليو
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