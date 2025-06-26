جريمة هزت أمريكا.. معلمة تمارس الجنس مع تلميذ في الفصل لـ 5 أشهر

وكالات

تمكنت السلطات الأمريكية من القبض على معلمة رياضيات تبلغ من العمر 32 عامًا في ولاية فلوريدا، بعدما وُجهت إليها اتهامات بإقامة علاقة جنسية مع أحد طلابها داخل الفصل الدراسي، خلال فترات الغداء المدرسية، حين كان عمره لا يتجاوز 14 عامًا.

المعلمة، وتُعرف بالأحرف الأولى "س. ج"، كانت تعمل بمدرسة كورنر ليك المتوسطة التابعة لإدارة مدارس مقاطعة أورانج العامة في منطقة أورلاندو، قبل أن يتم توقيفها يوم الإثنين، وتُعرض على المحكمة في اليوم التالي، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام محلية.

وأشارت إفادة أمر الاعتقال، التي حصلت عليها شبكة "فوكس نيوز ديجيتال"، إلى أن الطالب، الذي يبلغ حاليًا 16 عامًا، أبلغ المحققين بأنه دخل في علاقة جنسية مع المعلمة المذكورة بين ديسمبر 2022 وأبريل 2023.

أفادت إدارة التعليم في مقاطعة أورانج بأن المعلمة "س. ج" تعمل بعقد مدته 10 أشهر، ولا تمارس مهامها حاليًا بسبب العطلة الصيفية.

وبعث مدير المدرسة برسالة إلى أولياء الأمور أكد فيها أن الجهات الأمنية فتحت تحقيقًا مشتركًا مع مكتب المعايير المهنية بالإدارة التعليمية، مشددًا على أن المعلمة لن يُسمح لها بالعودة إلى العمل لحين الانتهاء من التحقيقات.

وبحسب إفادات الطالب القاصر، فإنه كان يفضل تناول الغداء داخل فصل المعلمة نظرًا لصعوبة اندماجه مع زملائه، مشيرًا إلى أنه كان يتبادل معها رسائل نصية، قبل أن يكتشف والده ووالدته العلاقة، ما دفع المعلمة لاستخدام حساب سري على "إنستغرام" لمواصلة التواصل معه بعيدًا عن الأنظار.

ووفق وثائق التحقيق، تم إلقاء القبض على المعلمة، ومثلت لأول مرة أمام المحكمة، حيث تبين أن العلاقة كُشف أمرها لاحقًا بواسطة زوج المعلمة، الذي هدّد بإبلاغ السلطات.

وتواجه "س. ج" عدة تهم خطيرة، من بينها تهمتان بالاعتداء الفاحش أو غير اللائق بصفتها ذات سلطة، وتهمتان بالتحرش الفاحش، إضافة إلى تهمة تتعلق بممارسة سلوك جنسي مع قاصر في إطار علاقة سلطة، وهي ما يُعرف بـ"الاغتصاب القانوني"، وفق سجلات المحكمة. وقد تم تحديد كفالتها بمبلغ 19,000 دولار.