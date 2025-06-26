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اشتعال ميكروباص إثر تصادم أعلى محور 26 يوليو - فيديو وصور

11:00 ص الخميس 26 يونيو 2025
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كتب - أحمد عادل:

اشتعلت النيران في سيارة ميكروباص إثر حادث تصادم بين ثلاث سيارات، بينها ميكروباص وسيارة "سوزوكي"، أعلى محور 26 يوليو بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن إصابة أحد السائقين ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة باندلاع حريق وتصاعد أدخنة كثيفة أعلى الكوبري. وعلى الفور، انتقلت قوات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن إحدى السيارات فقدت السيطرة أثناء القيادة، ما أدى إلى اصطدامها بالسيارتين الأخريين، وأسفر الحادث عن اشتعال سيارة ملاكي نتيجة تسرب الوقود، وتهشم المركبتين الأخريين بشكل جزئي.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمركبات المجاورة، فيما بدأت الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث.

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اشتعال ميكروباص إثر تصادم أعلى محور 26 يوليو - فيديو وصور
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