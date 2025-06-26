اصطحاب متهم بقتل ابنة زوجته لتمثيل الجريمة في مدينة نصر

كتب- محمود الشوربجي:

اصطحب فريق من نيابة مدينة نصر، عاطل متهم بقتل ابنة زوجته البالغة من العمر 23 سنة، بعد وصلة تعذيب وضرب بدائرة القسم، إلى مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية.

وكانت مباحث قسم شرطة مدينة نصر تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة فتاة متوفاة داخل شقة سكنية بمنطقة مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

بالفحص تبين العثور على جثة فتاة مهشمة الرأس، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج والدتها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة.

تم نقل جثة المجني عليها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفنها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وحبس المتهم على ذمة التحقيق.