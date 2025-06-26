ولع فيها ببنزين.. حبس المتهم بإشعال النيران في زوجة عمه ببولاق

كتب- محمود الشوربجي:

تجري جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقاتها حول إصابة سيدة بحروق إثر قيام نجل شقيق زوجها بإضرام النيران بها داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب إقراره بارتكاب الواقعة، بعدما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابة التي أفادت أنها ذهبت لاحضار بعض الفاكهة للمتهم وفوجئت بسكب البنزين داخل الشقة وإشعال النيران بالأثاث ثم هرب المتهم من شرفة الشقة.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث من أهلية المجني عليها والجيران، والذين أفادوا أن المتهم كان يتعاطى للمواد المخدرة وظن أن زوجة عمه تقوم بعمل سحر له باستخدام ملابسه، وأمرت جهات التحقيق بالاطلاع على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة ومضاهاتها بأقوال شهود العيان، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة باندلاع حريق داخل شقة سكنية وإصابة امرأة وشاب بحروق بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة ربة منزل وشاب.

وأوضحت التحريات الأولية أن الشاب أقدم على رش البنزين على زوجة عمه وأشعل بها النار، بعدما راودته شكوك بأنها تمارس السحر ضده، ما أدى إلى إصابتها بحروق من الدرجة الثانية في منطقة الصدر واليدين، وأثناء محاولته الهرب من مكان الواقعة، تعرض هو الآخر للحروق وأصيب بجروح.