أحمد حسام ميدو في قسم شرطة النزهة.. ما القصة؟

كتب- محمد الصاوي:

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، إخلاء سبيل نجل لاعب الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو" وطفل آخر وفتاة قاصر وتسليمهم لذويهم، وذلك عقب التحفظ عليهم لعدم حيازتهم رخصة قيادة أو تسيير، وقيام الأول بقيادة سيارة ماركة مرسيدس أعلى الدائري بالقاهرة.

بالفحص تبين أن قائد السيارة طفل عمره 14 عامًا، وكان يقود المركبة دون رخصة، فيما كانت بصحبته فتاة 15 عامًا، ونجل اللاعب السابق "ميدو".

وحرر المقدم محمد معاذ نائب مأمور قسم شرطة النزهة، مذكرة جنحة مرورية بالواقعة، وأُحيلت إلى نيابة الطفل التي باشرت التحقيق وأصدرت قرارها المتقدم، فيما تم حجز السيارة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.

من جانبه حضر أحمد حسام ميدو، إلى قسم شرطة النزهة واصطحب نجله رفقة الباقين عقب قرار جهات التحقيق.