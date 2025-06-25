بعد 10 أشهر من دفنه.. تفاصيل وفاة عامل بـ"قرص غلال" في الهرم

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، لغز وفاة حارس عقار في منطقة الهرم، بعد استخراج جثمانه عقب مرور 10 أشهر على دفنه، للاشتباه في وجود شبهة جنائية، وتبين من تقرير الطب الشرعي وفاته نتيجة تناول "قرص غلال سام"، وتم ضبط زوجته على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بورود بلاغ من النيابة العامة، يفيد بتقدم أحد الأشخاص بشكوى يطالب فيها بالتحقيق في ملابسات وفاة شقيقه الذي توفي في أكتوبر من العام الماضي.

وبحسب أقوال المُبلِّغ، فإن زوجة شقيقه حضرت في ذلك التوقيت إلى مسقط رأس زوجها في قرية تابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، مصطحبة جثمانه، وأخبرتهم بأنه تُوفي وفاة طبيعية، وتم دفنه دون إثارة شكوك.

ومع مرور الوقت، بدأ شقيق المتوفى يشعر بوجود أمر غامض وراء الوفاة، فحرر بلاغًا رسميًا، وبناءً عليه أذنت النيابة العامة باستخراج الجثمان، ليتبين من تقرير الطب الشرعي أن الوفاة حدثت نتيجة تناول مادة سامة تُعرف بـ"قرص الغلال".

وعلى الفور، تمكن النقيب أحمد عبادة، معاون مباحث قسم الهرم، من ضبط الزوجة واقتيادها إلى ديوان القسم، فيما تواصل الأجهزة الأمنية الاستماع لأقوال الشهود، واستكمال التحريات تحت إشراف النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهمة على ذمة التحقيق، وطلبت التحريات حول الواقعة.