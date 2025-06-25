كتب- أحمد أبوالنجا:

شارك النائب العام، المستشار محمد شوقي، اليوم الأربعاء الموافق 25 يونيو الجاري، في اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب، المنعقد في العاصمة العُمانية مسقط، والذي استضافه الادعاء العام بسلطنة عُمان، لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بعمل وأنشطة الجمعية.

وتناول الاجتماع عدة موضوعات، من بينها اختيار برامج تدريبية متخصصة لأعضاء النيابات العامة بالدول الأعضاء، وإنشاء جائزة سنوية لتكريم المتميزين منهم، إلى جانب مناقشة أجندة الاجتماع السنوي الخامس للجمعية، ودعوة أعضاء جدد للانضمام إلى الجمعية.