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قرار جديد بشأن سائق متهم بالتعدي على نجلته في المرج

10:10 م الأربعاء 25 يونيو 2025

قرار جديد بشأن سائق متهم بالتعدي على نجلته في المر

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كتب- سامح غيث:

قررت نيابة المرج، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بهتك عرض نجلته الطفلة داخل منزل الأسرة، كما أمرت النيابة بعرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي اللازم، وانتدبت أخصائي نفسي من خط نجدة الطفل لسماع أقوال الضحية، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.

كانت رئيس مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة، بتلقي بلاغ من ربة منزل تتهم فيه زوجها بالتعدي على نجلتهما البالغة من العمر 9 سنوات.

بالانتقال والفحص، تبين صحة البلاغ، وأن المتهم كان يتحرش بالطفلة أثناء استحمامها، وتطور الأمر إلى هتك عرضها داخل الشقة محل سكنهم.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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نيابة المرج المتهم بهتك عرض نجلته النيابة العامة مديرية أمن القاهرة نجدة الطفل مصلحة الطب الشرعي
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