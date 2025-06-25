هددها زوجها بفضح علاقتها بآخر.. تفاصيل مصرع سيدة في أوسيم

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر جهات التحقيق بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة تخلص ربة منزل تبلغ من العمر 25 عامًا من حياتها داخل منزلها بمنطقة أوسيم، بعد أن واجهها زوجها بعلاقتها مع شخص آخر، وهددها بإخبار أسرتها.

وتلقى اللواء هاني شعراوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من رئيس مباحث أوسيم، يفيد بقيام ربة منزل بإنهاء حياتها شنقًا داخل غرفة نومها، عقب مشادة كلامية مع زوجها الذي اكتشف محادثات بينها وبين شخص آخر.

وانتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين أن المتوفاة استخدمت حبلًا وعلّقته في سقف الغرفة، وأقدمت على الانتحار، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والاستماع لأقوال الزوج وذوي المتوفاة للوقوف على ملابسات الحادث.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.