"قطع وشه بزجاجة ستينج".. حيثيات الحكم على شاب تعدى على طفل في الجيزة

كتب- أحمد عادل:

أودعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، حيثيات حكمها بمعاقبة المتهم "حسين ب." بالسجن لمدة 3 سنوات، وذلك على خلفية اتهامه بالتعدي على طفل باستخدام زجاجة مشروب طاقة "ستينج"، مما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدني دياب مهران، وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل، وسمير صلاح الدين محمد، وبحضور وكيل النائب العام عمر محمود علاء الدين، وأمانة سر أيمن أحمد عبد اللطيف.

وذكرت المحكمة في حيثياتها أن الواقعة – وفقًا لما استقر في وجدانها واطمأن إليه ضميرها من خلال أوراق الدعوى وما دار بجلسات المحاكمة – بدأت أثناء سير الطفل المجني عليه "أدهم كرم" في الطريق العام بمنطقة المنيب، دائرة قسم شرطة الجيزة، عائدًا من عمله، فتصادف مروره بجوار المتهم "حسين ب." الذي كان يستقل دراجة نارية "توك توك" برفقة آخرين.

وأضافت الحيثيات، أن المتهم كان يحمل زجاجة مشروب طاقة "ستينج"، وظن أن المجني عليه ينظر إليه بنظرة استهزاء، فترجل من المركبة وسأله عن سبب نظرته، ولما اعترض الطفل على الاتهام، هدده المتهم وطالبه بالصمت.

وتابعت المحكمة أن الطفل استمر في اعتراضه، فقام المتهم بضربه على وجهه بالزجاجة التي كان يحملها، قاصدًا إحداث إصابته، مما أدى إلى كسر الزجاجة واستقرارها في الفك الأيسر للطفل، محدثًا له إصابة بالغة ونزيفًا حادًا.

وعقب التعدي، فر المتهم من المكان، فيما تجمع الأهالي لإنقاذ الطفل ونقلوه إلى مستشفى قصر العيني لتلقي العلاج.

وانتهت المحكمة إلى إدانة المتهم، وقضت بحبسه مع الشغل لمدة 3 سنوات، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.