5 سنوات مشدد لعنصر بـ"لجان العمليات النوعية" في إمبابة

كتب- صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات بدر، بمعاقبة المتهم إسلام عيد عبد الموجود، بالسجن المشدد 5 سنوات، في إعادة إجراءات محاكمته على ذمة القضية رقم 1300 لسنة 2016 جنايات إمبابة، المعروفة إعلاميًا بـ"لجان العمليات النوعية".

وتضمن الحكم إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطات، وصدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وأمانة سر محمد هلال.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الانضمام لجماعة إرهابية مسلحة، تابعة لجماعة الإخوان، والاشتراك في تأسيس خلايا عنقودية تهدف لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، عقب فض اعتصام النهضة، بناءً على تكليفات من قيادات الجماعة.