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تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية "كتائب حلوان" لـ30 سبتمبر

07:05 م الأربعاء 25 يونيو 2025

المستشار محمد السعيد الشربيني

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كتب- صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان"، لجلسة 30 سبتمبر؛ للاطلاع والاستعداد.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية بدر وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.

وسبق أن وافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، في فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.

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كتائب حلوان الشهيد هشام بركات المستشار محمد السعيد الشربيني المحاكمة الجنائية
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