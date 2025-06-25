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مزايدة تتخطى المليون جنيه على لوحة سيارة مميزة

06:51 م الأربعاء 25 يونيو 2025

لوحة سيارة مميزة

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كتب- صابر المحلاوي:

تشهد بوابة مرور مصر الإلكترونية مزايدة نارية على لوحة معدنية مميزة تحمل الرقم "م ر 9999"، حيث تجاوز سعرها حاجز المليون جنيه، ويتنافس على شرائها حتى الآن 4 أشخاص، على أن تنتهي المزايدة مساء اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025.

وتتيح البوابة للراغبين في اقتناء لوحات مميزة خطوات بسيطة:

الدخول إلى موقع بوابة مرور مصر.

اختيار خدمة "لوحتك".

إدخال البيانات المطلوبة.

الضغط على "كون لوحتك الآن".

تحديد الأرقام والحروف المطلوبة ثم الضغط على "بحث".

ويتم إدراج الطلب ضمن اللوحات المطروحة للمزاد، وفي حالة الفوز يمكن سداد القيمة إلكترونيًا أو نقدًا عبر أحد فروع البنوك.

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بوابة مرور مصر الإلكترونية لوحة سيارة مميزة
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