شقة للتصنيع وشائعة للتضليل.. ماذا حدث بواقعة سارة خليفة والمخدرات؟

كتب- صابر المحلاوي:

على الرغم من مرور 65 يومًا على ضبط المنتجة سارة خليفة في واحدة من أكبر قضايا جلب وتصنيع المواد المخدرة، فإن التحقيقات ما زالت مستمرة أمام النيابة العامة، وسط إنكار من المتهمة وتوسع في ضبط باقي عناصر التشكيل العصابي، وقرارات حاسمة بحبس المتهمين والتحفظ على الأموال والمضبوطات.

القضية التي بدأت بضبط 200 كيلوجرام من مخدر الحشيش الصناعي، توسّعت خلال الأسابيع الماضية ليصل إجمالي المضبوطات إلى أكثر من 420 كيلوجرامًا، بقيمة تقترب من 1.3 مليار جنيه، فيما تواصل التحقيقات لكشف حجم تورط باقي الأطراف، وسط حالة من الجدل على السوشيال ميديا تصدت لها النيابة العامة ببيانات واضحة وإجراءات قانونية ضد مروّجي الشائعات.

بداية القضية:

كشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، عن قيام تشكيل عصابي بمحاولة جلب وتصنيع مخدر "البودر" (الحشيش الصناعي)، واستخدام شقتين بالقاهرة كمعملين لتجهيز وخلط المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها.

عقب تقنين الإجراءات، داهمت الأجهزة الأمنية الموقعين، وتمكنت من ضبط 200 كيلوجرام من الحشيش الصناعي، ومواد خام، وآلات خلط، ومبالغ مالية كبيرة بعملات محلية وأجنبية، و5 سيارات ومشغولات ذهبية، بلغت القيمة التقديرية للمضبوطات نحو 420 مليون جنيه.

سارة خليفة أمام النيابة: إنكار وانهيار

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المنتجة سارة خليفة من داخل مسكنها، وبدأت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة تحقيقاتها معها، ووجهت لها اتهامات بالمشاركة مع التشكيل العصابي في جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

وخلال التحقيقات أنكرت المتهمة صلتها بالمواد المضبوطة أو بباقي المتهمين، مؤكدة أنها لا تربطها أي علاقة بالتشكيل العصابي.

وفي اليوم الثاني من التحقيقات، دخلت سارة خليفة في حالة انهيار نفسي تام، ما استدعى عرضها على طبيب للاطمئنان على حالتها الصحية دون الحاجة لنقلها إلى المستشفى، وفق ما أفادت به مصادر التحقيق.

النيابة تأمر بالتحفظ.. وتجديد الحبس 45 يومًا

أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات من أموال ومشغولات ذهبية وسيارات، باعتبارها من متحصلات النشاط الإجرامي.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس المتهمة سارة خليفة وآخرين 45 يومًا على ذمة التحقيقات، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن باقي ملابسات القضية.

ضبط باقي التشكيل والمضبوطات تتجاوز مليار جنيه

في تطور لاحق، أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط باقي أفراد التشكيل العصابي، وذكرت أنه تم العثور بحوزتهم على 420 كيلوجرامًا من الحشيش الصناعي ومواد مخدرة متنوعة و6 سيارات ومبالغ مالية ومشغولات ذهبية.

وأشارت التقديرات الجديدة إلى أن القيمة الإجمالية للمخدرات المضبوطة ارتفعت إلى مليار و283 مليون جنيه، مما يجعل القضية واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالمخدرات في الفترة الأخيرة.

شائعات تضرب القضية.. والنيابة ترد بحسم

بالتزامن مع تداول القضية، انتشرت شائعات عبر بعض الصفحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، زعمت أن أحد أعضاء النيابة العامة أُجبر على الاستقالة، وتم القبض عليه رفقة ضباط شرطة، بزعم صلتهم بالتحقيق في القضية.

إلا أن النيابة العامة نفت هذه الادعاءات جملة وتفصيلًا، وأكدت أن العضو المشار إليه تقدّم باستقالته لأسباب شخصية، ولا توجد أية قرارات بضبطه أو تقييد حريته، أو بحق أي من الضباط.

وأمرت النيابة بضبط وإحضار كل من نشر أو أعاد نشر الأخبار الكاذبة التي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، وتم تكليف إدارة الرصد بمتابعة الصفحات والحسابات المتورطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.