المستشار محمد خليل الشناوي.. من هو رئيس النيابة الإدارية الجديد؟

كتب- أحمد عادل:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2025 بتعيين المستشار محمد خليل الشناوي رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.

ويُعد المستشار محمد الشناوي من القامات القضائية البارزة، حيث وُلد في 22 مارس 1956، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1978، ثم التحق بالنيابة الإدارية عام 1979، وتدرج في مختلف المناصب القضائية حتى بلوغه قمة الهرم داخل الهيئة.

وخلال مسيرته التي تجاوزت أربعة عقود، شغل "الشناوي" عدة مناصب رفيعة، من بينها العمل مساعدًا للمدعي العام الاشتراكي اعتبارًا من أكتوبر 1996، بناءً على قرار وزير العدل رقم 4358 لسنة 1996، كما تولى العمل بعدد من الإدارات المركزية المهمة بالنيابة الإدارية، أبرزها إدارة التفتيش القضائي، وإدارة الدعوى التأديبية، والمكتب الفني لرئيس الهيئة.

كما تولى رئاسة عدد من النيابات والمكاتب الفنية، من بينها نيابتا "حلوان" و"15 مايو"، بالإضافة إلى رئاسته للمكتب الفني بالقاهرة والإسماعيلية، قبل أن يصدر قرار وزير العدل رقم 4667 لسنة 2024 بتكليفه مديرًا لإدارة التفتيش القضائي بالهيئة.