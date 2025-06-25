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كاميرا مراقبة تفضح لص المجوهرات في الجيزة.. والداخلية تتحرك

11:59 ص الأربعاء 25 يونيو 2025

المتهمين

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كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة سلسلة ذهبية من أحد محال الصاغة بالجيزة بأسلوب "المغافلة".

وبالفحص، تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وبسؤال المدير المسؤول بالمحل المشار إليه، أفاد بقيام الشخص الظاهر في مقطع الفيديو بسرقة سلسلة ذهبية بأسلوب المغافلة بتاريخ 21 الجاري، وعدم قيامه بتحرير محضر بالواقعة.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة القليوبية)، وبمواجهته أقر بتصرفه في المسروقات ببيعها لأحد عملائه سيئي النية (مالك محل صاغة)، حيث أمكن ضبطه، وتم بإرشاده ضبط السلسلة المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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