مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بـ15 مايو



كتب- محمد فتحي:

شهد الطريق الأوسطي تحديدا منطقة 15 مايو، حادث تصادم بين سيارتين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة في القاهرة، بلاغًا من الخدمات الأمنية المعينة على الطريق الصحراوي بمنطقة 15 مايو، يفيد بوجود حادث تصادم ووقوع مصابين.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث، بالإضافة إلى عربات الإسعاف، إذ تبين من المعاينة الأولية لرجال الأمن والفحص تصادم سيارتين، مما أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.