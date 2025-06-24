كتب ـ رمضان يونس:

قررت دائرة جنح أوسيم بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة فني دوكو و 2 رعاة أغنام في واقعة اتهامهم بإخفاء جثة فتاة لقت مصرعها نتيجة تناولها جرعة "آيس" زائدة خشية افتضاح أمرهم، إلى جلسة 1 يوليو للنطق بالحكم في الدعوى.

وأسندت النيابة العامة في الدعوى رقم 7151 لسنة 2025 جنح أوسيم بالجيزة، للمتهمين "أ. س"، و "ص. ج"، و "ح. ر"، تهمة إخفاء جثمان المجني عليها "ياسمين" داخل ترعة نوال بمركز أوسيم بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه، وذلك في اليوم الثالث والعشرين من مارس الماضي من 2025.

وخلال انعقاد جلسة المحاكمة، ترافع المحاميان سعيد حواش وأحمد السقيلي، الحاضرين مع المتهمين الثاني والثالث، وأكدا أن مُوكليهما وجدا الفتاة "ياسمين" ملقاة أمام أرضهما الزراعية محل العثور على الجثة، الأمر الذي دفعهما لإخفائها خشية إبلاغ السلطات خوفًا من الشبهة الجنائية.

وطلب "حواش" أمام هيئة الدائرة براءة موكليه تأسيسًا على بطلان إجراءات القبض والتفتيش الصادر من النيابة العامة كون المتهمين ضُبطا قبل الواقعة، كما دفع ببطلان الإقرار المنسوب للمتهمين كونه وليد إكراه مادي ومعنوي، وعدم جدية التحريات وإنعدامها، وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهم الرئيسي في الواقعة، فني دوكو يُدعى "أ. س"، كان على علاقة غير شرعية بالمجني عليها "ي."، وأن الواقعة حدثت خلال نهار رمضان.

وتوصلت التحريات إلى أن الاثنين تناولا جرعة زائدة من المواد المخدرة (أوفر دوز) داخل شقة المتهم في منطقة الوارق، ما أسفر عن وفاة الفتاة في الحال.

وبحسب التحريات، حاول المتهم التستر على الجريمة، فقام بلف جثمانها داخل كيس بلاستيكي ووضعها في سجادة، واستأجر سيارة تاكسي من أحد معارفه، وتخلص من الجثة بإلقائها في ترعة نوال قرب محور الضبعة.

وتمكنت مباحث أوسيم من ضبط المتهم الرئيسي، إلى جانب راعيي الأغنام اللذين ساعداه – من دون قصد – في إخفاء الجثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.