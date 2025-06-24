إحالة عاطل للجنايات بتهمة حيازة مخدرات في دار السلام

كتب- محمود الشوربجي:

قررت نيابة دار السلام، إحالة عاطل لمحكمة الجنايات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وترويج نشاطه الإجرامي على عملائه في المنطقة من خلال إنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع المواد المخدرة من خلال حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بالفحص تم تحديد وضبط مستخدم الحساب (عاطل - مقيم في منطقة دار السلام، وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد على إدارته للحساب المشار إليه – كمية من مخدر الحشيش – سلاح أبيض).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة وإدارته للحساب المشار إليه للإتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.