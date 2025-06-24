قرار جديد من النيابة بشأن مشاجرة مصر الجديدة

كتب- سامح غبث:

قررت نيابة مصر الجديدة، اليوم الثلاثاء، حجز طرفي مشاجرة وقعت في منطقة مصر الجديدة، على ذمة التحريات.

وكشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر الأهالي من أحد المقاهي بمنطقة مصر الجديدة، لقيام العاملين به بالتشاجر مع السكان والتعدي عليهم.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، وتم تحديد وضبط طرفيها (مالك محل "صالون رجالي" ، وشقيقه وعامل بالمحل)، و("مالك مقهى، عاملان بالمقهى") كائنين بدائرة القسم، تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب دون حدوث ثمة إصابات لخلافات جيرة بينهم.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.