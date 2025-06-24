"خنقوه بكوفية".. قرار من النقض بشأن المتهمين بقتل طفل في الساحل

كتب- أحمد عادل:

أسدلت محكمة النقض، الستار حول قضية مقتل الطفل "كريم ممدوح" وسرقة دراجته النارية "توك توك" في منطقة الساحل، بتأييد حكم محكمة جنايات أول درجة بالإعدام شنقًا لـ4 متهمين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بإجماع آراء أعضائها بمعاقبة 4 متهمين بالإعدام شنقًا بعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية، على خلفية اتهامهم بقتل طفل وسرقة دراجته النارية "توك توك" في منطقة الساحل.

كما قضت محكمة جنايات أول درجة، بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن 15 عامًا، كونه طفل لم يتجاوز السن القانوني.

كشفت أوراق القضية أن المتهمين قتلوا المجني عليه الطفل "كريم ممدوح" عمدًا مع سبق الإصرار، بعدما استدرجوه إلى مكانٍ خالٍ من المارة بقصد سرقة الدراجة البخارية "توك توك" التي كان يقودها.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الثالث قام بخنق المجني عليه مستخدمًا "كوفية" كانت بحوزته، كاتمًا أنفاسه، في الوقت الذي تولى فيه المتهم الثاني تكبيل يديه وشل حركته، بينما وقف باقي المتهمين حولهما لدعمهما وشد أزرهما، قاصدين من ذلك قتله.

وأحدث المتهمون بالطفل الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، على النحو الثابت بالتحقيقات.

وبعد تنفيذ جريمتهم، استولى المتهمون على الدراجة البخارية "توك توك" التي كان يقودها المجني عليه، والمملوكة لأحد الأشخاص، وفروا هاربين.