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مهندس يسب عاملا في مطعم بالنزهة

06:41 م الثلاثاء 24 يونيو 2025

أمن القاهرة

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القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات مباحث العاصمة ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن التعدى بالسب والضرب على أحد المواطنين بأحد المطاعم بدائرة قسم شرطة النزهة؛ لاعتراضه على تأخر تحضير المأكولات الخاصة به.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وباستدعاءمهندس "ناشر مقطع الفيديو" مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية ومدير المطعم وعامل، تبين حدوث مشادة كلامية بينهما؛ لتأخر تحضير الطعام للطرف الأول وتصالح الطرفين طواعيةً.

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فيديو سب عامل مطعم مدير مطعم تأخر الطعام
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