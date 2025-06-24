كشف ملابسات فيديو تكسير فوانيس سيارة في السويس

القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام سيدة وبعض الأشخاص يستقلون مركبة "تروسيكل" بتكسير الفوانيس الخلفية لإحدى السيارات لسرقة اللمبات منها بنطاق محافظة السويس.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة سيدة و4 عاطلين لهم معلومات جنائية مقيمون بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه بقصد السرقة مع اتخاذ الإجراءات القانونية.