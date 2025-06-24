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"خناقة مصر الجديدة".. الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بين السكان وعمال مقهى

01:05 م الثلاثاء 24 يونيو 2025

المتهمين

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كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر عدد من الأهالي بمنطقة مصر الجديدة من أحد المقاهي، بدعوى تعدي العاملين فيه على السكان وافتعال مشاجرات.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، تبيّن ورود بلاغ إلى قسم شرطة مصر الجديدة بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة القسم. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وهم: مالك صالون حلاقة وشقيقه وعامل بالمحل، في مواجهة مالك المقهى واثنين من العاملين به.

وتبيّن من التحريات أن المشاجرة وقعت بسبب خلافات جيرة، وتبادل خلالها الطرفان التعدي بالضرب دون حدوث إصابات.

وبمواجهة الطرفين، أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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