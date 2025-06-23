كتب ـ أحمد عادل:

رصدت كاميرات المراقبة لحظة دهس سيارة تقودها سيدة لمجموعة من السيدات والأطفال خلال جلوسهن داخل حديقة بالقاهرة الجديدة.

حيث فوجئ رواد الحديقة باقتحام سيارة ملاكي تقودها سيدة مكان جلوسهن زوار الحديقة، مرت العجلات فوق جسد إحداهن فلقت حتفها على الفور، بينما أصيب 4 آخرون بكسور وكدمات في أنحاء متفرقة من أجسادهم.

بادرت السيدة المتسببة في الحادث بالاتصال بغرفة عمليات النجدة، وأبلغت عن الواقعة طالبة إرسال الإسعاف للضحايا.

وكانت تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من إحدى السيدات يفيد بارتكابها حادث دهس أثناء السير في أحد شوارع حي النرجس بمنطقة التجمع الخامس.

وبالانتقال والفحص، تبين دهس السيدة لمجموعة من السيدات، ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقررت النيابة العامة، حبس السيدة المتسببة في وفاة أخرى وإصابة 4 آخرين في إحدى الحدائق بحي النرجس بمنطقة التجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.