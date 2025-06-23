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رحلة "picnic" تنتهي بجثة و4 مصابين.. ماذا حدث في حديقة النرجس؟

11:33 م الإثنين 23 يونيو 2025

حادث حي النرجس

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كتب- أحمد عادل:

في ظهيرة عادية، اجتمعت 4 صديقات في حي النرجس بمنطقة التجمع الخامس، قررن الاحتفال بانتهاء امتحانات أبنائهن بنزهة بسيطة في الحديقة المجاورة "picnic"، انتهت بمقتل سيدة وإصابة 4 آخرين.

حملن السيدات معهن بعض المأكولات والمشروبات إلي الحديقة رفقة أبنائهن، وفرشن ملاءة سرير وجلسن يتبادلن أطراف الحديث بينما كان الأطفال يلعبون حولهن.

وفجأة اقتحمت سيارة ملاكي تقودها سيدة مكان جلوسهن دون سابق إنذار، مرت العجلات فوق جسد إحداهن فلقت حتفها على الفور، بينما أصيب 4 آخرون بكسور وكدمات في أنحاء متفرقة من أجسادهم.

بادرت السيدة المتسببة في الحادث بالاتصال بغرفة عمليات النجدة، وأبلغت عن الواقعة طالبة إرسال الإسعاف للضحايا.

وكانت تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من إحدى السيدات يفيد بارتكابها حادث دهس أثناء السير في أحد شوارع حي النرجس بمنطقة التجمع الخامس.

وبالانتقال والفحص، تبين دهس السيدة لمجموعة من السيدات، ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقررت النيابة العامة، حبس السيدة المتسببة في وفاة أخرى وإصابة 4 آخرين في إحدى الحدائق بحي النرجس بمنطقة التجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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حادث حي النرجس حادث حديقة النرجس رحلة picnic تنتهي بجثة حي النرجس بمنطقة التجمع الخامس
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