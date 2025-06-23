"شق بطنه بسكين".. جريمة مروعة في أبو النمرس

شروع في قتل - تعبيرية

كتب - محمد شعبان:

أصيب شخص بطعنة نافذة بالبطن؛ إثر مشاجرة بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة، مساء الاثنين.

تلقى مأمور مركز أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال مستشفى الهرم مصابا بطعنة.

التحريات الأولية بينت نشوب مشاجرة بقرية زاوية أبو مسلم بجوار مسجد الصحابة اعتدى خلالها أحدهما على الآخر بآلة حادة.

"صبري.ع." 27 عاما أصيب بطعنة نافذة بالبطن نتج عنها خروج أجزاء من الإمعاء نُقل على إثرها للمستشفى للعلاج.

تكثف الشرطة جهودها لضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة وتعيين حراسة على المصاب لحين تماثله للشفاء وسماع أقواله حول ملابسات الحادث.