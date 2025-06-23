سقوط طائرة "درون" أمام جامعة القاهرة.. ما القصة؟

كتب - محمد شعبان:

شهد محيط جامعة القاهرة حالة من الاستنفار الأمني عقب سقوط طائرة مسيرة صغيرة (درون) أمام البوابة الرئيسية للجامعة، ما أثار حالة من القلق بين المارة والطلاب، قبل أن تكشف التحريات عن مفاجأة تتعلق بطبيعة الطائرة ومصدرها.

تبين بالفحص والتحري أن الطائرة جزء من مشروع تخرج خاص بثلاثة طلاب بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، كانوا بصدد إجراء تجربة عملية لتشغيلها، ضمن متطلبات مشروعهم الأكاديمي، وتحت إشراف رسمي من الكلية.

في مشهد بدا للوهلة الأولى كأنه مشهد من فيلم تشويقي، عمّت حالة من الاستنفار والقلق محيط جامعة القاهرة بعد سقوط طائرة مسيرة صغيرة (درون) أمام البوابة الرئيسية، وسط ذهول المارة وارتباك الطلاب.

رجال الأمن انتشروا بسرعة في المكان، وطوقوا المنطقة تحسبًا لأي خطر محتمل، وسط تساؤلات عن مصدر الطائرة؟ والهدف من تحليقها في هذا المكان الحساس؟

تحريات فرقة غرب الجيزة حملة مفاجأة غير متوقعة أنهت حالة الغموض سريعًا، وتبين أن الطائرة ليست سوى جزء من مشروع تخرج لطلاب بكلية الهندسة كانوا يجرون تجربة ميدانية عليها في إطار مشروعهم الأكاديمي وتحت إشراف رسمي من الكلية.

الدرون،التي أثارت الشكوك في البداية، كانت في الحقيقة ثمرة عمل علمي وجُهد طلابي، هدفه تطوير نموذج مطور للطائرات المسيرة لأغراض بحثية.

مشهد غير معتاد حمل مفارقة غريبة، من لحظة هلع وذعر إلى إشادة بإبداع شبابي فيما ناشدت الجهات الأمنية إدارتي الجامعة والكلية بضرورة التنسيق الكامل منعًا لتكرار الواقعة.