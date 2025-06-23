غرق طفل بنهر النيل في الصف

كتب - محمد شعبان:

لقي طفل مصرعه غرقًا بنهر النيل مركز الصف جنوب المحافظة، اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بووجود حالة غرق بدائرة القسم.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ نهري بقيادة نائبه للإدارة وتنسيقًا مع فرق الشرق.

الفحص المبدئي أثبت غرق طفل يدعى "هادي.و." 12 عاما بعدما نزل للاستحمام رنهر النيل فجرفه التيار ليلقى مصرعه غرقًا وسط جهود لانتشال الجثمان.