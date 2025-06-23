الفرصة القانونية الأخيرة.. قاتل 3 مصريين في قطر يطعن على حكم إعدامه

كتب - أحمد عادل:

حددت محكمة النقض جلسة 15 مارس 2026 لنظر الطعن رقم 3659 لسنة 95 قضائية، المقدم من المتهم "تامر. م"، الصادر بحقه حكم بالإعدام، وذلك أمام دائرة الأحد، في قضية اتهامه بقتل ثلاثة مواطنين مصريين في دولة قطر.

كانت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر، قد أيدت في وقت سابق حكم الإعدام الصادر من محكمة أول درجة، وذلك بعد إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي وإبداء الرأي الشرعي في العقوبة.

وشهدت جلسة النطق بالحكم لحظة إنسانية مؤثرة، إذ حاول المتهم إخفاء وجهه داخل قفص الاتهام وظل صامتًا ينظر إلى الأرض، فيما دخلت شقيقته في نوبة بكاء وصراخ داخل القاعة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ما ورد في أمر الإحالة، والذي كشف أن المتهم "تامر. م"، 43 عامًا، يعمل "مبلط سيراميك"، ومقيم بعزبة المرجوشي في منطقة بهتيم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قد ارتكب جريمته داخل سكن الضحايا بدولة قطر، حيث استخدم سلاحًا أبيض (سكينًا) لطعن المجني عليهما الأول والثاني عدة طعنات أودت بحياتهما.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم قتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه الثالث، عبدالسلام محروس محمد، خشية افتضاح أمره بعد ارتكاب الجريمتين السابقتين، مستخدمًا السلاح ذاته.

وأكدت التحقيقات أن المتهم ارتكب الجرائم بقصد السرقة، إذ استولى على هواتف المجني عليهم المحمولة وجهاز "لاب توب" مملوك لأحدهم، كما ثبت حيازته سلاحًا أبيضًا دون مسوغ قانوني أو مبرر مهني.

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