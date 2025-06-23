"يعالجون بالأرواح".. سقوط دجالين خدعوا المواطنين في الإسكندرية

كتب- علاء عمران:

نجحت وزارة الداخلية في ضبط شخصين بالإسكندرية لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرتهما على العلاج الروحاني، وذلك في إطار جهود مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (شخصين – مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة) بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال الزعم بقدرتهما على العلاج الروحاني، وممارستهما لأعمال الدجل، والترويج لنشاطهما الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزتهما (2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي" – الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل). وبمواجهتهما، أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.