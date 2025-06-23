مشاجرة بالبنزين في بولاق الدكرور والضحية سيدة

كتب - محمد شعبان:

في ساعة متأخرة من مساء أمس ومشهد أقرب إلى كابوس حي، تحولت مشاجرة بين عدد من الأهالي إلى حريق بددء هدوء شارع التحرير بمنطقة بولاق الدكرور غرب الجيزة.

بلاغ تلقته أجهزة الأمن بنشوب حريق بجوار مجمع المدارس لكن التفاصيل التي تكشفت لاحقًا كانت أكثر إثارة. تبين أن الحريق اندلع على خلفية مشاجرة عنيفة استخدم فيها أحد الطرفين البنزين، ما أدى إلى اشتعال النيران بشكل مفاجئ وسط ذهول سكان المنطقة.

سرعان ما هرعت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المنازل أو المدرسة القريبة، فيما سادت حالة من الفوضى والهلع بين المارة.

وأسفرت الواقعة عن إصابة سيدة بحروق متفاوتة، جرى نقلها إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج، بينما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا عاجلًا لكشف ملابسات المشاجرة وضبط الطرفين.