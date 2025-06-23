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محاكمة عناصر خلية كرداسة الإرهابية اليوم

04:00 ص الإثنين 23 يونيو 2025

محاكمة عناصر خلية كرداسة

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كتب- محمود الشوربجي:
تواصل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبدالمنعم، اليوم الإثنين، استكمال محاكمة 13 متهمًا فى القضية والمعروفة بـ"خلية داعش كرداسة الثانية".
جاء في أمر الإحالة، أن المتهم الأول قام بتأسيس جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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خلية كرداسة
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