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العثور على جثة طبيب داخل سيارته أمام مركز البحوث

11:49 م الأحد 22 يونيو 2025

جثة داخل سيارة - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

قبل منتصف الليل بدقائق، خيم الوجوم على شارع التحرير بمنطقة الدقي، بعد العثور على جثة طبيب داخل سيارة ملاكي متوقفة أمام مركز البحوث.

الطبيب "س. م." عُثر عليه جثة هامدة داخل سيارته في ظروف غامضة حتى الآن.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وفرضت طوقًا أمنيًا حول السيارة، فيما بدأ فريق من رجال المباحث فحص الكاميرات المحيطة والاستماع إلى شهود العيان، في محاولة لفك لغز الواقعة.

لتحقيقات في مراحلها الأولية، وجارٍ فحص الجثمان من قبل الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الحادث.

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