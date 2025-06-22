إعلان

"أثناء فض مشاجرة".. تفاصيل مقتل شاب بطعنة في الرقبة بحلوان

10:39 م الأحد 22 يونيو 2025

المجني عليه

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عادل:

لقي شاب يُدعى "فارس الشوبكي" مصرعه في منطقة مفر العلو بحلوان، مساء اليوم، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة في الرقبة أثناء محاولته فض مشاجرة نشبت بين ابن عمه وشخص آخر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة وسقوط ضحية في أحد شوارع المنطقة.

على الفور انتقلت قوة من قسم شرطة حلوان إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية مصرع شاب في العشرينات من عمره إثر إصابته بطعنة بسلاح أبيض في الرقبة.

وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليه لم يكن طرفًا في المشاجرة، وكان يحاول التهدئة وفض الاشتباك بين ابن عمه وشخص آخر، إلا أنه تلقى طعنة مفاجئة أودت بحياته في الحال.

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان، من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المجني عليه 1

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مقتل شاب بطعنة في الرقبة مقتل شاب أثناء فض مشاجرة مشاجرة وسقوط ضحية قسم شرطة حلوان مصرع شاب في العشرينات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟"