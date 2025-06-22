"أثناء فض مشاجرة".. تفاصيل مقتل شاب بطعنة في الرقبة بحلوان

كتب- أحمد عادل:

لقي شاب يُدعى "فارس الشوبكي" مصرعه في منطقة مفر العلو بحلوان، مساء اليوم، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة في الرقبة أثناء محاولته فض مشاجرة نشبت بين ابن عمه وشخص آخر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة وسقوط ضحية في أحد شوارع المنطقة.

على الفور انتقلت قوة من قسم شرطة حلوان إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية مصرع شاب في العشرينات من عمره إثر إصابته بطعنة بسلاح أبيض في الرقبة.

وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليه لم يكن طرفًا في المشاجرة، وكان يحاول التهدئة وفض الاشتباك بين ابن عمه وشخص آخر، إلا أنه تلقى طعنة مفاجئة أودت بحياته في الحال.

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان، من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.