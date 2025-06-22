إخماد حريق اندلع في حريق شقة سكنية بعين شمس

كتب- محمود الشوربجي:

نجحت قوات الحماية المدنية، في السيطرة على حريق اندلع في شقة سكنية بعقار في عين شمس، بدون إصابات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد باندلاع حريق في شقة سكنية بأحد العقارات في عين شمس.

على الفور انتقلت عدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث ونجحت في السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده بدون إصابات أو خسائر بشرية.