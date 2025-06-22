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انتداب المعمل الجنائي في حريق محل فطاطري بالمرج

09:05 م الأحد 22 يونيو 2025

حريق محل

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كتب- عاطف مراد:

أمرت جهات التحقيق المختصة بالمرج، بانتداب المعمل الجنائي في حريق اندلع داخل محل فطاطري لبيان سبب الحريق ووجود شبهه جنائية من عدمه.

كما أمرت النيابة باستعجال التحريات وحصر التلفيات.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من السيطرة على حريق شب محل فطاطرى أسفل عقار سكني في منطقة المرج.

وتلقى مشرف عمليات النجدة بلاغًا بنشوب حريق محل في المرج، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، كما تم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.

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معاينة حريق حريق محل المرج
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