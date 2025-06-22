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قرار جديد بشأن متهم بالتحرش بسيدة في مدينة نصر

08:33 م الأحد 22 يونيو 2025

تعبيرية

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كتب- محمود الشوربجي:

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس سائق ميكروباص 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتحرش بسيدة واعتدى عليها واستولى على هاتفها بمدينة نصر.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وأقر المتهم بارتكابه جريمة التعدي على السيدة والتحرش بها.

بداية الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، بتضررها من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بالتحرش بها أثناء استقلالها السيارة قيادته بمفردها، ولدى استغاثتها تعدى عليها بالضرب والاستيلاء على هاتفها المحمول.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المشكو في حقه سائق “له معلومات جنائية”، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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