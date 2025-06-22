إعلان

بعد سقوط قاتلة طفلة دهشور.. جريمة ثانية في حضن الجبل

07:48 م الأحد 22 يونيو 2025

جثة ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

لم تكد تكشف إدارة البحث الجنائي بالجيزة لغز العثور على طفلة مقتولة على بعد أمتار من مسكنها بالبدرشين جنوب المحافظة حتى اصطدم الضباط بلغز ثان محير.

جريمة الطفلة الغائبة التي عثر عليها داخل جوال وتورطت في قتلها جارتها لسرقة قطرها الذهبي تلتها أخرى ولكن أكثر غموضًا. بلاغ وصل إلى النجدة بالعثور على جثة شخص بالمنطقة الجبلية بقرية زاوية دهشور.

فريق أمني وصل محل البلاغ للوقوف على ملابساته ومعاينة جثمان الضحية مع فحص شبكة علاقاته لرصد أي خلافات بينه وبين آخرين قد ترقى للقتل.

وأودعت الشرطة الجثة ثلاجة المشرحة زتحت تصرف مصلحى الطب الشرعي والنيابة العامة التي طلبت التحريات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طفلة دهشور جريمة قتل الجيزة البدرشين زاوية دهشور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟"