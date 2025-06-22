بعد سقوط قاتلة طفلة دهشور.. جريمة ثانية في حضن الجبل

كتب - محمد شعبان:

لم تكد تكشف إدارة البحث الجنائي بالجيزة لغز العثور على طفلة مقتولة على بعد أمتار من مسكنها بالبدرشين جنوب المحافظة حتى اصطدم الضباط بلغز ثان محير.

جريمة الطفلة الغائبة التي عثر عليها داخل جوال وتورطت في قتلها جارتها لسرقة قطرها الذهبي تلتها أخرى ولكن أكثر غموضًا. بلاغ وصل إلى النجدة بالعثور على جثة شخص بالمنطقة الجبلية بقرية زاوية دهشور.

فريق أمني وصل محل البلاغ للوقوف على ملابساته ومعاينة جثمان الضحية مع فحص شبكة علاقاته لرصد أي خلافات بينه وبين آخرين قد ترقى للقتل.

وأودعت الشرطة الجثة ثلاجة المشرحة زتحت تصرف مصلحى الطب الشرعي والنيابة العامة التي طلبت التحريات.