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القبض على سائق أدى حركات استعراضية بالجيزة

07:42 م الأحد 22 يونيو 2025

السائق

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كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن القبض على سائق أدى حركات استعراضية بسيارته معرضا حياة المواطنين للخطر بالجيزة.

تبلغ للأجهزة الأمنية من شخص بتضرره من قائد سيارة "فان" لقيامه بآداء حركات إستعراضية والسير برعونة بالسيارة قيادته بأحد الطرق بالجيزة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة منشية ناصر بالقاهرة) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة حال سيره بموكب حفل زفاف أحد أصدقائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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سائق حركات استعراضية الجيزة مدينة نصر زفاف
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